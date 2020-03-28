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Российского школьника подстрелили на детской площадке

Российского школьника подстрелили на детской площадкеФото: Pixabay

В Москве десятилетнего школьника подстрелили, когда он играл на детской площадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ребенка подстрелили во время игры в футбол с друзьями на Ташкентской улице. «Мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что сейчас устанавливается личность стрелявшего.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве агентству подтвердили факт происшествия. Там также сообщили, что пострадавший ребенок был госпитализирован. Сейчас столичная полиция проводит проверку.

В январе в подмосковном Подольске пенсионер выстрелил из пневматического оружия в голову семикласснику. Инцидент произошел около гаражей. В правоохранительные органы обратился отец ребенка. По его словам, в мальчика выстрелил 65-летний пенсионер, работающий водителем.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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