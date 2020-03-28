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Ростов заволокло дымом от горящего камыша

Ростов заволокло дымом от горящего камыша

В настоящий момент в Ростове огнеборцы тушат серьезное возгорание на левом берегу Дона - на площади порядка 700 квадратных метров горит камыш.

По сообщениям регионального МЧС, угрозы жизни людей и распространения огня на жилые и хозяйственные постройки нет.

На место происшествия стянуты силы МЧС - работают 19 человек личного состава и 6 единиц техники.

Жители Ростова в социальных сетях активно делятся фото и видео дыма, которым заволокло небо над донской столицей.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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