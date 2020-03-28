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Самозанятые смогут участвовать в госзакупках

Самозанятые смогут участвовать в госзакупках

Льготы малых и средних предпринимателей в части доступа к госзакупкам распространят на самозанятых граждан. Соответствующий закон вступает в силу 28 марта.

Документ разработан правительством в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. При рассмотрении документа в Госдуме замминистра финансов РФ Алексей Лавров сообщил, что квота для участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках  с 1 января 2020 повышена до 20%. Законом на самозанятых граждан распространяют все те преимущества, которые имеют предприниматели в отношении государственных закупок. Таким образом, пользователи специального налогового режима получат дополнительные преференции наравне с другими предпринимателями.

По данным Федеральной налоговой службы, более 330 тысяч человек зарегистрированы в России в качестве самозанятых. 18% таких граждан оказывают услуги такси, 9,85% сдают в аренду квартиры, 2,7% занимаются репетиторством, 4,8% заняты в сфере маркетинга и рекламы. Изначально налог для самозанятых был введён на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Этот режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наёмных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами, и 6% при работе с компаниями. С 1 января 2020 года налог для самозанятых ввели ещё в 19 регионах.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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