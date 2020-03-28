Савченко назвала кредит МВФ «глотком воздуха перед смертью» для украинцев

Анастасия Иванова

Денежный заем, который Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь «глоток воздуха перед смертью».

Такое заявление сделала бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

«Это разовая доза, которая даст вам глоток воздуха перед смертью. Поэтому сейчас надо думать, когда трудно: занимать деньги не у кого, отдавать их нечем», — сказала политик.





По мнению политика, государству не следует продавать «последнее, что у него осталось». Вместо этого властям следует принудить участников коррупционных схем страны отдать деньги на пополнение национальных резервов.

Впрочем, «глоток воздуха перед смертью» может и не состояться — международные кредиторы вовсе не торопятся давать новые займы Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прямо обратился к МВФ, попросив о помощи в борьбе с пандемией коронавируса в стране. Однако международный кредитор ограничился словесной поддержкой, заявив, что разговор был «конструктивным».

Как сообщало ИА Newstes, 27 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в переговорах с украинской властью относительно новой программы финансирования наметился «хороший прогресс».

Однако деньги Киев получит не раньше, чем примет «закон о земле» и проведет в стране банковскую реформу. При этом глава МВФ даже не назвала сумму возможного кредитования.