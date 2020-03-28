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СМИ: Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом

СМИ: Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом
Немецкое издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что солиста Rammstein Тилля Линдеманна госпитализировали в одну из больниц Берлина.

Он находится в палате интенсивной терапии, у него высокая температура и воспаление легких. Тест на коронавирус у артиста дал положительный результат. Угрозы для жизни музыканта в настоящее время нет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, пандемией. Согласно последним данным, в мире заражены более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи умерли.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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