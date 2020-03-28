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Собчак и Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать миллионером?» в условиях пандемии

Собчак и Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать миллионером?» в условиях пандемии
Впервые программа «Кто хочет стать миллионером?» выходит без зрителей и с обновленными правилами — без подсказки зала. Первыми новый формат протестировали Ксения Собчак и Константин Богомолов.

Такое решение было принято Первым каналом в связи с пандемией коронавируса. «Cегодня у нас необычная атмосфера — нет зрителей! Такова обстановка в стране. Непривычно не слышать аплодисментов», — с таких слов начал новый выпуск Дмитрий Дибров.

Первыми к игровому столу ведущий пригласил Ксению Собчак с супругом Константином Богомоловым. «Одна из самых многогранных, интересных, неожиданных и шлемоблещущих фигур нашей эпохи», — поприветствовал он гостей. Ксения Собчак с юмором восприняла слова коллеги. «Так меня еще никто не представлял», — сказала она, пообещав запомнить эпитет «шлемоблещущая».

Для начала паре пришлось определиться с несгораемой суммой — Собчак предлагала остановиться на сумме в 200 тысяч рублей, а Богомолов замахивался сразу на 800. В итоге пришли к компромиссу — 400 тысяч. «Перед тем, как мы начнем у нас к вам вопрос. Сегодня нет зрителей, как же быть с подсказкой «помощь зала»? — спросила Ксения перед тем, как Дибров задал первый вопрос.

Как известно, в знаменитой телеигре существует пять подсказок, которыми может воспользоваться участник — помощь зала, 50:50, звонок другу, право на ошибку и замена вопроса. Примечательно, что по ходу игры можно использовать только четыре из них. «Зато, вам не придется выбирать из пяти подсказок четыре — у вас они уже есть, и их все можно использовать», — пояснил новые правила Дмитрий.

Герои с такой легкостью отвечали не только на начальные шуточные вопросы, что телеведущий то и дело шутил, мол, нужно было подготовить вопросы посложнее — на знания аэродинамики, например, или квантовой механики. В процессе игры Дмитрий рассказал, что Константин Богомолов по первому образованию филолог. «Я думала, что этот факт вам неизвестен, и мы сможем на нем еще несколько вопросов продержаться, — огорчилась Собчак. — А если вы знаете, что он филолог, то на 400 тысяч обязательно что-то филологическое спросите».

Впрочем, Дмитрия Диброва интересовали не только ответы на вопросы игры. Так, например, он спросил, кто из супругов выносит мусор. «А мы не мусорим», — отшутилась Ксения.

При ответе на вопрос, кто из хищников семейства кошачьих умеет мурлыкать — тигр, лев, ягуар или гепард, Дибров долго уговаривал игроков взять подсказку. «Они хотят нас раскошелить! Не поддавайся! — напутствовала Собчак мужа.

Между делом Константин рассказал, что сейчас идут репетиции нового спектакля. «Несмотря на все обстоятельства, мы репетируем «Бесы». Я оптимистично смотрю на вещи. Надеюсь, что в конце мая мы сыграем премьеру», — признался он.

Кроме того, Богомолов анонсировал, что его супруга появится в сериале, который выйдет в эфир осенью.

Фото: Андрей Калмыков / Woman.ru, кадры из программы «Кто хочет стать миллионером?»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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