Собянин обратился к москвичам из-за коронавируса

Вадим Карасев

Сергей СобянинФото: агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам в связи с распространением коронавируса, призвав их оставаться дома. Об этом он написал в Instagram.

«Нагрузка на все московское здравоохранение выросла в разы», — отметил градоначальник, попросив всех прислушаться к просьбе врачей и не покидать жилище.

По последним данным столичного оперативного штаба, за последние сутки в Москве подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве зарегистрированы 817 случаев заражения, в целом по России — 1264. Пятеро инфицированных умерли, четверо из них — в столице.

В Москве в связи с распространением коронавируса введены наиболее жесткие ограничения среди российских регионов. Временно закрыты общеобразовательные школы, фитнес-клубы, бассейны и аквапарки, запрещена работа кальянных и курение кальянов в барах, на следующей неделе будет приостановлена работа ресторанов, кафе и точек общепита. Учащиеся и лица старше 65 лет временно лишены права льготного проезда в общественном транспорте. Следующая неделя в стране объявлена нерабочей.