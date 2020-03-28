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Соловьев обратился к россиянам с вопросом из-за коронавируса

Соловьев обратился к россиянам с вопросом из-за коронавируса
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что в преддверии нерабочей недели россияне массово пошли в магазины.

Он также задал вопрос, в котором намекнул, что у коронавируса нет выходных.

"Завтра выходные с самоизоляцией, поэтому сегодня в магазинах аншлаг? Народ считает, что у коронавируса выходной сегодня?" — написал Соловьев в твиттере.


Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.
# Россия
По материалам: ria.ru

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