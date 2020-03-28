Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Конго

Влада Некрасова

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", продолжает огибать Африку. Достигнув предыдущего пункта назначения в ЮАР, трубоукладчик направился в Конго, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

По расчетам порталов, в порту Пуэнт-Нуар в республике Конго "Академик Черский" должен оказаться 10 апреля.