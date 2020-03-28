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Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Конго

Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Конго
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", продолжает огибать Африку. Достигнув предыдущего пункта назначения в ЮАР, трубоукладчик направился в Конго, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

По расчетам порталов, в порту Пуэнт-Нуар в республике Конго "Академик Черский" должен оказаться 10 апреля.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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