Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США воспользовались пандемией коронавируса для снабжения сирийских боевиков

США воспользовались пандемией коронавируса для снабжения сирийских боевиков

США воспользовались пандемией коронавируса для снабжения сирийских боевиковФото: Raad Adayleh / AP

Власти США воспользовались пандемией коронавируса в качестве предлога, чтобы снабжать грузами подконтрольных боевиков в сирийском лагере Рукбан, где массово гибнут беженцы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совместное заявление руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

Согласно документу, американское правительство пытается воспользоваться ситуацией с распространением коронавирусной инфекции и оказывает давление на руководство ООН. По данным Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, США завозят в лагерь с беженцами «гуманитарные» грузы для подконтрольных боевиков под предлогом средств диагностики пневмонии COVID-19.

В документе также подчеркивается, что сирийские власти со всей серьезностью принимают все необходимые меры, чтобы остановить распространение коронавируса нового типа. Так, на территории Сирии появилось больше карантинных отделений, создано 19 рабочих групп для выявления новых случаев заражения, а в провинциях Дамаск, Латакия и Алеппо открывают дополнительные лаборатории.

В заявлении отмечается, что любой желающий может беспрепятственно покинуть лагерь. Согласно документу, власти Сирии готовы проверить всех покидающих Рукбан на наличие коронавируса и в случае его выявления предоставить соответствующее лечение.

Лагерь расположен в 20 километрах от американской базы Эт-Танф, недалеко от границы Сирии, Ирака и Иордании. В нем проживают более 50 тысяч беженцев.

22 марта Россия заявила, что в лагере массово умирают люди. Съемки из космоса свидетельствуют, что вокруг Рукбана растет количество стихийных могил. 6 марта Москва обвинила командование США в срыве гуманитарной операции по спасению беженцев в Рукбане.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Савченко назвала кредит МВФ «глотком воздуха перед смертью» для украинцев
Савченко назвала кредит МВФ «глотком воздуха перед смертью» для
Вирусолог дал прогноз по распространению коронавируса в России
Вирусолог дал прогноз по распространению коронавируса в России
Пандемия коронавируса взвинтила цены на апельсиновый сок
Пандемия коронавируса взвинтила цены на апельсиновый сок
Российская соцсеть запустила приложение для находящихся на карантине
Российская соцсеть запустила приложение для находящихся на карантине
Производителям нефти в США пришлось доплачивать покупателям
Производителям нефти в США пришлось доплачивать покупателям
В России появилась новая тест-система для диагностики коронавируса
В России появилась новая тест-система для диагностики коронавируса
США воспользовались пандемией коронавируса для снабжения сирийских боевиков
США воспользовались пандемией коронавируса для снабжения сирийских
В Роспотребнадзоре порекомендовали родителям не гулять с детьми
В Роспотребнадзоре порекомендовали родителям не гулять с детьми
Модная битва: Маша Федорова против Вики Газинской
Модная битва: Маша Федорова против Вики Газинской
На рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть
На рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать
Ольга Копосова – неудачи в любви, смерть близких и борьба с раком
Ольга Копосова – неудачи в любви, смерть близких и борьба с раком

Топ на сегодня

Соляные купола в Арктике могут скрывать нефть
Соляные купола в Арктике могут скрывать нефть
Президент Бразилии рассказал об иммунитете нации к коронавирусу
Президент Бразилии рассказал об иммунитете нации к коронавирусу
Посол США призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
Посол США призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
Очень скоро в Грузии коренным образом изменится система — Леван Чачуа
Очень скоро в Грузии коренным образом изменится система — Леван Чачуа
ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности президента после обращения к народу вырос до 63,5%, уровень доверия вырос до 69%
ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности президента после обращения к

Еще по теме

Россия и Сирия обвинили США в нарушении прав беженцев
ВОЗ сообщила о 20 тысячах погибших от коронавируса
Россия ограничит авиасообщение с ЕС из-за коронавируса
МО РФ: США не пускают в лагерь «Рукбан» гуманитарную помощь для беженцев