Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стало известно, что будет в третьей части "Фантастических тварей"

Стало известно, что будет в третьей части "Фантастических тварей"
Американский актер Дэн Фоглер, исполнивший в фэнтезийной франшизе "Фантастические твари и где они обитают" роль магла Якоба Ковальски, рассказал, что будет в сюжете третьей части, сообщает We got this covered.


"Я прочитал сценарий и могу сказать, что эмоционально новая картина очень напоминает первую часть, которую я считаю великолепной. Герои станут участниками масштабной магической битвы на фоне Второй мировой войны. Поэтому можете уже сейчас представлять, какими будут эти батальные сцены", — рассказал Фоглер.

Ранее СМИ писали, что студия Warner Bros. отложила начало съемок картины, запланированных на весну этого года, из-за пандемии коронавируса.


Известно, что фильм снимет британский режиссер Дэвид Йейтс, который выпустил предыдущие части франшизы, а также несколько фильмов о Гарри Поттере, в том числе финальный.


К своим ролям в проекте вернутся Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Джонни Депп и другие актеры.
Выход картины все еще запланирован на ноябрь 2021 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

ЦИК заморозил досрочное голосование по поправке в Конституцию
ЦИК заморозил досрочное голосование по поправке в Конституцию
Соловьев обратился к россиянам с вопросом из-за коронавируса
Соловьев обратился к россиянам с вопросом из-за коронавируса
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
На онлайн-платформе STAY выступят «Хадн Дадн», АИГЕЛ и RSAC
На онлайн-платформе STAY выступят «Хадн Дадн», АИГЕЛ и RSAC
В США раскупили почти все золото
В США раскупили почти все золото
Российский спецназовец рассказал иностранцам о службе в Сирии
Российский спецназовец рассказал иностранцам о службе в Сирии
Стало известно, что будет в третьей части "Фантастических тварей"
Стало известно, что будет в третьей части "Фантастических тварей"
В МИД высмеяли фейк о борьбе с коронавирусом в России
В МИД высмеяли фейк о борьбе с коронавирусом в России
США раскритиковали за санкции во время пандемии коронавируса
США раскритиковали за санкции во время пандемии коронавируса
Песков: поправки в Конституцию не вступят в силу без решения граждан
Песков: поправки в Конституцию не вступят в силу без решения граждан
В Канаде число жертв COVID-19 достигло 53 человек
В Канаде число жертв COVID-19 достигло 53 человек
Карантин и самоизоляция: 5 способов восстановить силы и настрой, не выходя из дома
Карантин и самоизоляция: 5 способов восстановить силы и настрой,

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с

Еще по теме

Джонни Деппу дали роль в продолжении поттерианы
Фильм «Фантастические звери и где они обитают-2» выйдет в 2018 году
Во второй части "Фантастических тварей" появится Дамблдор
Джонни Депп сыграет роль в фильме из вселенной Гарри Поттера