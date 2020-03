Стало известно, что будет в третьей части "Фантастических тварей"

Анастасия Иванова

Американский актер Дэн Фоглер, исполнивший в фэнтезийной франшизе "Фантастические твари и где они обитают" роль магла Якоба Ковальски, рассказал, что будет в сюжете третьей части, сообщает We got this covered.





"Я прочитал сценарий и могу сказать, что эмоционально новая картина очень напоминает первую часть, которую я считаю великолепной. Герои станут участниками масштабной магической битвы на фоне Второй мировой войны. Поэтому можете уже сейчас представлять, какими будут эти батальные сцены", — рассказал Фоглер.

Ранее СМИ писали, что студия Warner Bros. отложила начало съемок картины, запланированных на весну этого года, из-за пандемии коронавируса.

Известно, что фильм снимет британский режиссер Дэвид Йейтс, который выпустил предыдущие части франшизы, а также несколько фильмов о Гарри Поттере, в том числе финальный.

К своим ролям в проекте вернутся Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Джонни Депп и другие актеры.

Выход картины все еще запланирован на ноябрь 2021 года.