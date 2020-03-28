Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар пандемии коронавируса

Вадим Карасев

23-летняя Таисия Вилкова и 32-летний Семен Серзин решили не откладывать свадьбу из-за пандемии коронавируса — сегодня влюбленные официально узаконили свои отношения в одном из столичных загсов. Фотографиями с торжества поделился один из друзей звездной пары: на одном из этих снимков праздничные образы молодоженов дополняют защитные маски. Поскольку оба возлюбленных из театральной среды, то и свадьбу они назначили на символическую дату — День театра.





Таисия Вилкова и Семен Серзин

Каждый год в этот день я мучительно ищу объединяющее фото, чтобы поздравить моих любимейших ближайших цеховых друзей. Но сегодня — везуха! Что можно было придумать более объединяющее и духоподъемное, чем вот! Одним домашним театром больше! С днем! (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

— написал общий друг пары.





Звезда сериалов "Деффчата" и "Фарца" Таисия Вилкова тщательно оберегает свою личную жизнь — в разговоре с журналистами она ни разу не комментировала свой роман с Семеном Серзиным. По этой же причине невозможно понять, когда именно начался роман актрисы и режиссера, однако их совместными снимками Вилкова начала делиться в соцсетях совсем недавно.

Судя по всему, чувства между Вилковой и Серзиным вспыхнули во время совместной работы — несколько спектаклей в Московском драматическом театре имени А.C. Пушкина, в которых задействована Таисия, как раз были поставлены Семеном. Как для Вилковой, так и для Серзина этот брак стал первым.







