Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным

Вадим Карасев

Тилль ЛиндеманнФото: Nilsson Nils Petter / Aftonbladet / Globallookpress

Тест на коронавирус основателя и солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на представителя артиста.

Отмечается, что посещения Линдеманна все еще запрещены, он остается в больнице. Издание утверждает, что у артиста обнаружена пневмония, однако угрозы для жизни нет. Результаты второго теста на коронавирус станут известны позже.

Ранее 27 марта сообщалось, что 57-летний музыкант попал в отделение интенсивной терапии в Берлине с высокой температурой.

В начале марта Линдеманн выступил в Москве, после чего вернулся в Берлин. Музыкант также посетил Украину и покатался на «фонящей» карусели в Припяти.