Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Как сообщает издание Blind, лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом. 57-летний музыкант был госпитализирован в одну из больниц Берлина, где сейчас проходит лечение в отделении интенсивной терапии. При этом в каком сейчас состоянии находится певец, неизвестно: одни издания пишут, что его жизни ничего не угрожает, другие, напротив, говорят, что его состояние — повод для беспокойства.

В больницу Линдеманна доставили с высокой температурой. Сначала ему диагностировали воспаление легких, а затем сданный им на коронавирус тест выявил у него заболевание. Когда и где заразился музыкант, неизвестно, однако в середине марта он выступал с концертом в Москве, причем дважды за день — тогда в столице уже начали действовать некоторые ограничения из-за вспышки заболевания (не разрешались массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек). После этого он вернулся в Германию. Учитывая, что симптомы коронавируса не у всех проявляются сразу, сложно сказать, "привез" ли он вирус с гастролей или заболел уже на родине.


Напомним, что сегодня также стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер Very_angry_girl.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Боб Дилан выложил новую песню после восьмилетнего перерыва
Боб Дилан выложил новую песню после восьмилетнего перерыва
Трамп подписал закон о вливании в экономику США $ 2,2 трлн
Трамп подписал закон о вливании в экономику США $ 2,2 трлн
Автор статьи о «бесполезной» российской помощи объяснился
Автор статьи о «бесполезной» российской помощи объяснился
Михайловский рассказал, чем занимается во время карантина в Италии
Михайловский рассказал, чем занимается во время карантина в Италии
Италия оценила российскую помощь стране
Италия оценила российскую помощь стране
"Альянс врачей" заподозрили в распространении фейков про коронавирус
"Альянс врачей" заподозрили в распространении фейков про коронавирус
Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии
Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии
Миллионы на улице: CША захлестнула рекордная безработица
Миллионы на улице: CША захлестнула рекордная безработица
Ванга снова была права: что говорила о коронавирусе прорицательница
Ванга снова была права: что говорила о коронавирусе прорицательница
Оценена эффективность нерабочей недели в борьбе с коронавирусом в России
Оценена эффективность нерабочей недели в борьбе с коронавирусом в
После раскола «Уральских пельменей»: карьера и личная жизнь Андрея Рожкова
После раскола «Уральских пельменей»: карьера и личная жизнь Андрея
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с

Еще по теме

Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
В Rammstein опровергли сообщения о заражении Линдеманна коронавирусом
Тилля Линдеманна положили в реанимацию из-за коронавируса
Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным