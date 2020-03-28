Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Вадим Карасев

Как сообщает издание Blind, лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом. 57-летний музыкант был госпитализирован в одну из больниц Берлина, где сейчас проходит лечение в отделении интенсивной терапии. При этом в каком сейчас состоянии находится певец, неизвестно: одни издания пишут, что его жизни ничего не угрожает, другие, напротив, говорят, что его состояние — повод для беспокойства.

В больницу Линдеманна доставили с высокой температурой. Сначала ему диагностировали воспаление легких, а затем сданный им на коронавирус тест выявил у него заболевание. Когда и где заразился музыкант, неизвестно, однако в середине марта он выступал с концертом в Москве, причем дважды за день — тогда в столице уже начали действовать некоторые ограничения из-за вспышки заболевания (не разрешались массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек). После этого он вернулся в Германию. Учитывая, что симптомы коронавируса не у всех проявляются сразу, сложно сказать, "привез" ли он вирус с гастролей или заболел уже на родине.





Напомним, что сегодня также стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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