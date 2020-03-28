Трамп подписал закон о вливании в экономику США $ 2,2 трлн

Лидия Мартынова

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект по пакету экономической помощи в размере $ 2,2 трлн, что является беспрецедентным по объему пакетом мер помощи экономике в истории США.

Во время церемонии подписания закона (получившего название CARES Act) президент поблагодарил всех членов Конгресса США, независимо от их партийной принадлежности за то, «что они объединились и поставили интересы Америки выше собственных».

Однако, как отмечает «Голос Америки», при этом на церемонии присутствовали только республиканцы, на нее не был приглашен ни один представитель Демократической партии.

Подписанный пакет экстренных мер предусматривает масштабную финансовую помощь рабочим, безработным, предприятиям и больницам. Все граждане с годовым доходом ниже $ 75 тыс. получат чек на $ 1200. Размеры и продолжительность платежей по безработице будут увеличены.

Для крупных компаний создается фонд спасения на сумму в $ 500 млрд. Более $ 350 млрд выделяется малым и средним предприятиям. Многомиллиардную помощь получат также больницы и другие учреждения системы здравоохранения.

Одновременно с этим, Трамп добивается скорейшего смягчения ограничительных мер, введенных на фоне пандемии. В качестве возможной даты конца карантина он уже назвал католическую Пасху.

Американский президент уже неоднократно заявлял, что глубокий экономический кризис из-за простоя экономики может иметь более катастрофические последствия, чем эпидемия коронавируса.

Ранее ИА Newstes сообщало, что рейтинг Трампа достиг максимума на фоне борьбы с коронавирусом. Этому немало способствовали меры по налаживанию производства в больших количествах аппаратов для искусственной вентиляции лёгких.