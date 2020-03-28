Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Трамп подписал закон о вливании в экономику США $ 2,2 трлн

Трамп подписал закон о вливании в экономику США $ 2,2 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект по пакету экономической помощи в размере $ 2,2 трлн, что является беспрецедентным по объему пакетом мер помощи экономике в истории США.

Во время церемонии подписания закона (получившего название CARES Act) президент поблагодарил всех членов Конгресса США, независимо от их партийной принадлежности за то, «что они объединились и поставили интересы Америки выше собственных».

Однако, как отмечает «Голос Америки», при этом на церемонии присутствовали только республиканцы, на нее не был приглашен ни один представитель Демократической партии.

Подписанный пакет экстренных мер предусматривает масштабную финансовую помощь рабочим, безработным, предприятиям и больницам. Все граждане с годовым доходом ниже $ 75 тыс. получат чек на $ 1200. Размеры и продолжительность платежей по безработице будут увеличены.

Для крупных компаний создается фонд спасения на сумму в $ 500 млрд. Более $ 350 млрд выделяется малым и средним предприятиям. Многомиллиардную помощь получат также больницы и другие учреждения системы здравоохранения.

Одновременно с этим, Трамп добивается скорейшего смягчения ограничительных мер, введенных на фоне пандемии. В качестве возможной даты конца карантина он уже назвал католическую Пасху.

Американский президент уже неоднократно заявлял, что глубокий экономический кризис из-за простоя экономики может иметь более катастрофические последствия, чем эпидемия коронавируса.

Ранее ИА Newstes сообщало, что рейтинг Трампа достиг максимума на фоне борьбы с коронавирусом. Этому немало способствовали меры по налаживанию производства в больших количествах аппаратов для искусственной вентиляции лёгких.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Боб Дилан выложил новую песню после восьмилетнего перерыва
Боб Дилан выложил новую песню после восьмилетнего перерыва
Трамп подписал закон о вливании в экономику США $ 2,2 трлн
Трамп подписал закон о вливании в экономику США $ 2,2 трлн
Автор статьи о «бесполезной» российской помощи объяснился
Автор статьи о «бесполезной» российской помощи объяснился
Михайловский рассказал, чем занимается во время карантина в Италии
Михайловский рассказал, чем занимается во время карантина в Италии
Италия оценила российскую помощь стране
Италия оценила российскую помощь стране
"Альянс врачей" заподозрили в распространении фейков про коронавирус
"Альянс врачей" заподозрили в распространении фейков про коронавирус
Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии
Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии
Миллионы на улице: CША захлестнула рекордная безработица
Миллионы на улице: CША захлестнула рекордная безработица
Ванга снова была права: что говорила о коронавирусе прорицательница
Ванга снова была права: что говорила о коронавирусе прорицательница
Оценена эффективность нерабочей недели в борьбе с коронавирусом в России
Оценена эффективность нерабочей недели в борьбе с коронавирусом в
После раскола «Уральских пельменей»: карьера и личная жизнь Андрея Рожкова
После раскола «Уральских пельменей»: карьера и личная жизнь Андрея
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с

Еще по теме

США утвердили оборонный бюджет: 350 млн. и смертоносное оружие для государства Украины
США выделили $200 млн на военную помощь Украине
Трамп одобрил военный бюджет США почти на 700 млрд долларов
Президент РФ подписал закон о федеральном бюджете на три года