Трамп пожелал Джонсону скорейшего выздоровления после положительного теста на коронавирус
Сегодня, 06:56 Вадим Карасев
Американский лидер Дональд Трамп обратился со словами поддержки к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону после того, как им был получен положительный результат на коронавирус.
Борис Джонсон в пятницу 27 марта записал видеообращение, подтверждающее наличие у него COVID-19.
К Джонсону, объявившему свой диагноз присоединился министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он сообщил в Twitter, что подхватил вирус и самоизолировался у себя дома с легкими симптомами коронавируса, пишет издание „Sky News“.
По материалам: u-f.ru