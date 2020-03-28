Трамп пожелал Джонсону скорейшего выздоровления после положительного теста на коронавирус

Вадим Карасев

Американский лидер Дональд Трамп обратился со словами поддержки к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону после того, как им был получен положительный результат на коронавирус.

Борис Джонсон в пятницу 27 марта записал видеообращение, подтверждающее наличие у него COVID-19.

К Джонсону, объявившему свой диагноз присоединился министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он сообщил в Twitter, что подхватил вирус и самоизолировался у себя дома с легкими симптомами коронавируса, пишет издание „Sky News“.