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Трамп пожелал Джонсону скорейшего выздоровления после положительного теста на коронавирус

Трамп пожелал Джонсону скорейшего выздоровления после положительного теста на коронавирус

Американский лидер Дональд Трамп обратился со словами поддержки к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону после того, как им был получен положительный результат на коронавирус.

Борис Джонсон в пятницу 27 марта записал видеообращение, подтверждающее наличие у него COVID-19.

К Джонсону, объявившему свой диагноз присоединился министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он сообщил в Twitter, что подхватил вирус и самоизолировался у себя дома с легкими симптомами коронавируса, пишет издание „Sky News“.

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По материалам: u-f.ru

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