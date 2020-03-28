Трое нарушивших самоизоляцию крымчан попытались выехать на Украину

Алексей Вольцев

Трое крымчан, нарушивших режим самоизоляции по коронавирусу, пытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе, сообщил начальник крымского погрануправления ФСБ России Сергей Станкевич.

"Вчера нами были выявлены три гражданина России, которые прибыли в пункт пропуска для выезда на территорию Украины, но которым ранее вручали соответствующие предписания на самоизоляцию", - сказал Станкевич на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.