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У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирусЛев ЛещенкоФото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.comПродолжение: Винокур раскрыл подробности состояния Лещенко

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Отмечается, что вирус вызвал у исполнителя двухстороннюю пневмонию.

Накануне стало известно, что народного артиста РСФСР перевели в реанимацию больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке. Сообщалось, что Лещенко начал задыхаться, у него снизился процент кислорода в крови.

Юморист Владимир Винокур рассказывал журналистам, что артиста госпитализировали из-за двустороннего воспаления легких. Лещенко и его супруга Ирина попали в больницу с подозрением на коронавирус 24 марта.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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