"У вас тупые убеждения!": Ксения Бородина поскандалила с пристыдившими ее поклонниками

Вадим Карасев

37-летняя Ксения Бородина поскандалила в соцсетях с подписчиками. Ведущая "Дома-2" оправдалась за свою поездку в Куршевель.

В начале марта Ксения Бородина посетила знаменитый горнолыжный курорт во французских Альпах, где отметила с мужем свой день рождения.

Многие пользователи сети раскритиковали звезду за то, что она поехала в Европу, не опасаясь заразиться коронавирусом.

"Не понимаю, зачем вы ездили за границу, когда уже было известно про 14 дней", - написал один из подписчиков.

На это последовал резкий ответ от Ксении Бородиной, не поскупившейся на нецензурную лексику. "А потом люди говорят, Ксения а почему вы такая грубая? Потому что у вас тупые убеждения!!! С чего вы взяли, что было тогда 14 дней? Когда я туда полетела не было такой сложной ситуации там, там вообще ни одного случая не было и пандемия не была объявлена! ****** [достали] тупые вопросы и тупые утверждения!" - написала звезда в Stories.

Однако пользователи сети указали на то, что Ксения Бородина солгала. В доказательство этого были приведены говорящие сами за себя статистические данные.

"Да, пандемию объявили 11 марта, но уже к её днюхе было ясно, что корона - не шутки. 100,000 заболевших по всем миру, погибших 3,500. К 8 марта во Франции - почти 1000 заболевших", - приводит слова подписчицы инстаграм-аккаунт о звездах "Клара Гавриловна".

Сама Ксения Бородина также заявила, что в настоящее время собирается продолжать сидеть на карантине и наблюдать за развитием событий.

Напомним, в январе Ксения Бородина выразила свое недовольство отдыхающими россиянами. Телеведущая выразила недоумение, откуда у соотечественников столько денег на это.

Я сама их всех сейчас тоже ненавижу! Первая мысль, а работать вы все собираетесь?! Или только отдыхать?! Откуда деньги столько отдыхать! Ладно, шучу, конечно, но бесят все равно) И второй вопрос, в Москве нет солнца уже 3 недели, а оно еще когда-нибудь тут появится?! Или с концами?

Как писал NEWSTES, ранее Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус.