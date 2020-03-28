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Украина переходит на летнее время: когда переводить часы

Украина переходит на летнее время: когда переводить часы

В ночь с 28 на 29 марта Украина в очередной раз переходит на летнее время. В 3 часа ночи стрелки часов нужно перевести на час вперед.

Большинство гаджетов, у которых есть связь с мировым интернетом, на летнее время перейдут сами, без участия их владельцев.

В Украине переход на летнее и зимнее время проводится уже более 20 лет. Считается, что это позволяет экономить электроэнергию.

Чтобы лучше адаптироваться к новому времени, специалисты рекомендуют первые дни избегать физических и эмоциональных нагрузок, уменьшить количество жирной, сладкой пищи и алкоголя. А также минимум за час до сна отказаться от использования гаджетов.

Напомним, в странах ЕС приняли решение отменить переходы на зимнее и летнее время. В Кабмине Украины также не исключают возможности перехода на одно время с Евросоюзом.

О том, как быстрее привыкнуть к летнему времени, читайте в материале «ФАКТОВ».

# Украина
По материалам: fakty.ua

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