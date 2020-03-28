В Абхазии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Анастасия Иванова

Чрезвычайное положение, введённое в Абхазии из-за пандемии коронавируса, начало действовать в ночь на субботу.

В пятницу и.о. главы Абхазии Валерий Бганба подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса с 00.00 28 марта до 00.00 20 апреля. Бганба уточнил, что с этого дня в республике будут закрыты все гостиницы и санатории. При этом граница с РФ остаётся открытой.