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В Абхазии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Абхазии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
Чрезвычайное положение, введённое в Абхазии из-за пандемии коронавируса, начало действовать в ночь на субботу.

В пятницу и.о. главы Абхазии Валерий Бганба подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса с 00.00 28 марта до 00.00 20 апреля. Бганба уточнил, что с этого дня в республике будут закрыты все гостиницы и санатории. При этом граница с РФ остаётся открытой.

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По материалам: ria.ru

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