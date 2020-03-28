В Александринке призвали создать "золотой фонд" российских спектаклей

Влада Некрасова

Художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринский театр) Валерий Фокин считает, что на фоне ситуации с коронавирусом, когда российские театры работают без зрителей, стоит задуматься о создании "золотого фонда" лучших спектаклей для их последующего показа в интернете или по телевидению.

"Мы в силу разных причин в последние годы потеряли вкус к созданию "золотого фонда" наших театральных спектаклей… Мне кажется, что если бы театры могли выделить постановки, которые они считают наиболее значимыми, и эксперты определили бы лучшие из них, и мы бы их сняли, что называется, на будущее (для показа в удаленном доступе – Прим. ред.) – это было бы возвращение того золотого фонда, который мы потеряли", - сказал Фокин в пятницу на пресс-конференции, она транслировалась онлайн.