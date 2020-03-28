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В больницу в Коммунарке попал миллиардер

В больницу в Коммунарке попал миллиардерИгорь СосинФото: страница Igor Sosin в Facebook

В ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с коронавирусом или подозрением на него, попал миллиардер Игорь Сосин. Об этом сообщает Baza.

По информации Telegram-канала 112, ранее в марте бизнесмен прилетел в Москву частным рейсом из Франции и через несколько дней был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус.

В медцентре в Коммунарке на лечении находятся более 300 человек, в том числе такие артисты, как Лев Лещенко и Игорь Николаев. Учреждение посещал президент Владимир Путин.

По данным на 28 марта, в России зарегистрированы 1264 случая заражения коронавирусом, семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. 49 человек полностью излечились.

Игорь Сосин — владелец сети магазинов «Старик Хоттабыч», совладелец торговой сети OBI, владелец компании DIY Project Russia. Его сын Егор в 2016 году был направлен на принудительное лечение за убийство своей матери в Казани в декабре 2015-го.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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