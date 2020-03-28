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В Британии вслед за Джонсоном коронавирус подхватил министр здравоохранения

В Британии вслед за Джонсоном коронавирус подхватил министр здравоохранения

После того, как о заболевании коронавирусной инфекцией сегодня сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон, о положительном тесте на Covid-19 объявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

«Результаты моего анализа оказались положительными. К счастью, мои симптомы слабо выраженные, я самоизолировался и работаю из дома», — написал Хэнкок в в Twitter.

Как сообщало ИА Newstes , из-за заражения премьер-министра Великобритании Бориса Джонса коронавирусом под ударом находится весь кабинет министров Британии.

«Под ударом находится весь кабинет министров. Особое внимание стоит уделить министру здравоохранения Мэту Хэнкоку и канцлеру казначейства Риши Сунак. Именно с ними больше всего контактировал Борис в последние дни», — подчеркивают британские СМИ.

Если состояние премьера ухудшится и он не сможет в полной мере исполнять свои обязанности, то страну возглавит министр иностранных дел Доминик Рааб.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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