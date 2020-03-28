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В Чечне у трех человек выявили коронавирус

В Чечне у трех человек выявили коронавирусФото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В Чечне у трех человек обнаружили коронавирус, сообщил глава Минздрава республики Эльхан Сулейманов в эфире телеканала «Грозный». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, еще у восьми пациентов диагноз был установлен предварительно. Сулейманов отметил, что состояние больных удовлетворительное. Только у троих пациентов имеются клинические проявления острого респираторного вирусного заболевания.

В Чечне всего более 630 человек находятся на карантине под наблюдением медицинских работников, сообщил Сулейманов. Все они прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией либо были с прибывшими в контакте.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны; 45 человек выздоровели, четверо умерли.

В Роспотребнадзоре отметили, что большинство инфицированных коронавирусом россиян приехали из-за границы. В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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