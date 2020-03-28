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В Краснодарском крае приостановлено межмуниципальное транспортное сообщение

В Краснодарском крае приостановлено межмуниципальное транспортное сообщение

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


На Кубани с 28 марта до 5 апреля отменены автобусные рейсы между муниципальными образованиями. Также рассматривается вопрос приостановки движения электричек. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

«С сегодняшнего дня и до 5 апреля включительно отменены автобусные рейсы между городами и районами Кубани. Ограничения могут коснуться также междугородних электричек», — говорится в сообщении кубанской администрации.

Также будут сокращаться автобусные рейсы внутри муниципалитетов. Расписание будет корректироваться, но в пиковые часы рейсы общественного транспорта будут сохранены: утром с 5:00 до 9:00, днем с 12:00 до 14:00 и вечером с 17:00 до 21:00.

Кроме того, на неделю приостанавливается авиасообщение между Сочи и Краснодаром.

Краевые власти приняли меры в целях нераспространения коронавирусной инфекции на территории края и объявления президентом нерабочей недели.

В этот период жителям страны и края рекомендовано оставаться дома и сократить все контакты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в России свыше 166 тысяч человек находится под наблюдением врачей. Число заражённых COVID-2019 в России выросло с 1036 до 1264 за сутки. Общее число зараженных в мире превысило 597 тысяч человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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