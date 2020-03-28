В Кремле не уточнили, кто из администрации заразился коронавирусом

Влада Некрасова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, у кого из сотрудников администрации Кремля обнаружили коронавирус.

Ранее Песков сообщил, что в администрации президента РФ выявлен случай заражения коронавирусом, Владимир Путин с заболевшим не контактировал, принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. В ходе общения с журналистами у Пескова попросили подтвердить информацию о том, что под подозрением на коронавирус находится одна из сотрудниц управления государственных наград.