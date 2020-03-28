Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Кремле не уточнили, кто из администрации заразился коронавирусом

В Кремле не уточнили, кто из администрации заразился коронавирусом

В Кремле не уточнили, кто из администрации заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, у кого из сотрудников администрации Кремля обнаружили коронавирус.

Ранее Песков сообщил, что в администрации президента РФ выявлен случай заражения коронавирусом, Владимир Путин с заболевшим не контактировал, принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. В ходе общения с журналистами у Пескова попросили подтвердить информацию о том, что под подозрением на коронавирус находится одна из сотрудниц управления государственных наград.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным
Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным
В Кремле не уточнили, кто из администрации заразился коронавирусом
В Кремле не уточнили, кто из администрации заразился коронавирусом
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Гузеева покинула студию «Давай поженимся!» из-за оскорблений и проклятий невесты
Гузеева покинула студию «Давай поженимся!» из-за оскорблений и
Россия предложила ООН отказаться от торговых войн из-за пандемии Covid-19
Россия предложила ООН отказаться от торговых войн из-за пандемии
Мария Машкова оправдалась за переезд в США
Мария Машкова оправдалась за переезд в США
Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар пандемии коронавируса
Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар
Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии
Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии
Кремль присоединится к акции "Час Земли"
Кремль присоединится к акции "Час Земли"
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с

Еще по теме

Кремль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом
В Кремле прокомментировали отставку куратора Госдумы Хабирова
СМИ: Президент Бразилии заразился коронавирусом