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В МИД высмеяли фейк о борьбе с коронавирусом в России

В МИД высмеяли фейк о борьбе с коронавирусом в РоссииФото: MFA Russia / Global Look Press

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла фейковую информацию о львах и тиграх, которых якобы выпустили гулять по улицам страны в рамках борьбы с коронавирусом. Ее слова приводит РЕН ТВ.

В ходе брифинга журналист из Пакистана рассказал Захаровой о появившемся в сети сообщении о «800 тиграх и львах российского президента, которые будут ходить по улицам» для борьбы с инфекцией.

Захарова отметила, что это сообщение действительно смешное «просто потому, что у нас традиционно на улицу выпускают медведей». «Они более эффективны», — сказала представитель МИД.

Ранее издание The Straits Times сообщило, что Госдеп США заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе. Американские чиновники заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов скоординированно распространяют в социальных сетях ложную информацию о болезни, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Кроме того, такие пользователи продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-2019 стоит правительство США, таким образом нанося ущерб репутации страны, считают в Госдепе.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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