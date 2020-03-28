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В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус

В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус
Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По тест-системам: сегодня дополнительно развернуты производственные мощности. Одна из компаний запустила дополнительное производство до 50 тысяч тестов в день. Вчера получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора еще одна компания, которая будет выпускать до 300 тысяч тестов в сутки... Мы не видим на сегодня дефицита в производственных мощностях", - сказал Мурашко.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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