В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус

Алексей Вольцев

Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По тест-системам: сегодня дополнительно развернуты производственные мощности. Одна из компаний запустила дополнительное производство до 50 тысяч тестов в день. Вчера получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора еще одна компания, которая будет выпускать до 300 тысяч тестов в сутки... Мы не видим на сегодня дефицита в производственных мощностях", - сказал Мурашко.