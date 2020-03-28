В "Роснефти" прокомментировали прекращение деятельности в Венесуэле

Алексей Вольцев

"Роснефть" продажей всех активов в Венесуэле выполнила обязательства перед акционерами и теперь вправе рассчитывать на исполнение американскими регуляторами публично данных обещаний, то есть снятия санкций с "дочек" "Роснефти", следует из комментария пресс-секретарь компании Михаила Леонтьева РИА Новости.

Ранее в субботу "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен "Роснефть" получила 9,6% собственных акций.