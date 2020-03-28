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В Роспотребнадзоре порекомендовали родителям не гулять с детьми

В Роспотребнадзоре порекомендовали родителям не гулять с детьми

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 28 марта опубликовала на своем сайте рекомендации для родителей в условиях эпидемии коронавируса.

Родителям настоятельно рекомендовано оставлять детей дома, их контакты с другими людьми лучше всего полностью исключить, а если это невозможно, то максимально ограничить.

Если выходов на улицу избежать нельзя, то специалисты рекомендуют отказаться от посещения с детьми общественных мест. Если уж прогулки на свежем воздухе все же необходимы, то следует ограничиться приусадебными участками.

«Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также посоветовали по возвращении домой обрабатывать детям руки дезинфицирующим средством, тщательно мыть с мылом открытые участки кожи, прополоскать рот и промыть нос.

Во время пребывания на улице важно объяснить ребенку, чтобы он не трогал ни свое лицо, ни другие предметы, например, кнопки лифта, дверные ручки, поручни и стены.

При нахождении дома необходимо регулярно проветривать помещение, а также не менее одного раза в день проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в России призвали провести массовую диагностику на коронавирус среди населения для выявления бессимптомных носителей инфекции.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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