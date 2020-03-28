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В России появилась новая тест-система для диагностики коронавируса

В России появилась новая тест-система для диагностики коронавирусаФото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Новую тест-систему для диагностики коронавируса зарегистрировали в Новосибирске, результат с ее помощью можно получить за 90 минут. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

22 марта Роспотребнадзор сообщил, что российские средства диагностики обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса.

Днем ранее Россия отправила тест-системы на коронавирус в 13 стран, в том числе Иран, Северную Корею и Монголию.

17 апреля президент Владимир Путин сообщил, что в апреле в РФ начнут выпускать портативные тесты на коронавирус.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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