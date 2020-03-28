В России расширили перечень редких заболеваний

Влада Некрасова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому расширяется перечень редких заболеваний — лекарства для их лечения будут покупаться за счет государства. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Подписанным постановлением перечень редких заболеваний, для лечения которых лекарственные препараты закупаются за счет федерального бюджета, дополнен апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибурногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра)», — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о расширении федерального перечня редких (орфанных) заболеваний, лечение которых финансируется из федерального бюджета. Полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами людей с этими заболеваниями передаются Минздраву. Закон вступил в силу с 1 января 2020 года.