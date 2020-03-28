В России создали лекарство от коронавируса

Вадим Карасев

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о том, что создано лекарство «Мефлохин» , которое успешно борется с вирусом COVID-19.

Российские исследователи создали этот препарат, учитывая опыт Франции и Китая. “Мефлохин” препятствует воспалительным процессам, которые вызывает коронавирус, блокируя цитопатический эффект от него. Основой для нового препарата стало лекарство от малярии. Глава ФМБА России Вероника Скворцова сообщила, что этот препарат может вылечить пациентов с коронавирусом различной степени тяжести.

Только за последние сутки в России число заболевших коронавирусом увеличилось на 228 человек. Всего в мире заболевших уже превысило полмиллиона человек.