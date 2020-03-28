Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Ростове погиб пожарный при тушении камыша

В Ростове погиб пожарный при тушении камыша

Во время тушения на левом берегу Дона в Ростове погиб пожарный. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Напоминаем, сегодня, 28 марта огнеборцы сражались с возгоранием сухостоя. Площадь горения с 700 квадратных метров достигла 25 га, сообщил замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко. Этому способствовал сильный ветер с порывами до 17 м/с. В тушении использовался вертолет и пожарный поезд.

Первоначально поступила информация, что на месте работают 19 человек личного состава и 6 единиц техники. Позже стало известно, что было задействовано более 140 человек и 50 единиц техники.

Обстоятельства гибели пожарного выясняются, сообщает ТАСС.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В Великобритании продажи бумажных книг выросли на треть
В Великобритании продажи бумажных книг выросли на треть
Мэр Невинномысска о карантине: Читайте книги, занимайтесь любовью
Мэр Невинномысска о карантине: Читайте книги, занимайтесь любовью
Борьба в разгаре. Премьер Франции ожидает "сложное" начало апреля
Борьба в разгаре. Премьер Франции ожидает "сложное" начало апреля
Правительство купило у "Роснефти" активы в Венесуэле
Правительство купило у "Роснефти" активы в Венесуэле
Оксана Самойлова: «Все было не зря. Наш союз подарил мне самое большое счастье – моих детей»
Оксана Самойлова: «Все было не зря. Наш союз подарил мне самое
Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой
Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой
В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут
В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут
Wanted: "болтушка" от прыщей, сыворотка с витамином С и другие бестселлеры Mario Badescu
Wanted: "болтушка" от прыщей, сыворотка с витамином С и другие
Bloomberg спрогнозировал долгую ценовую войну Москвы и Эр-Рияда
Bloomberg спрогнозировал долгую ценовую войну Москвы и Эр-Рияда
Врачи усомнились в новом аппарате для искусственной вентиляции легких
Врачи усомнились в новом аппарате для искусственной вентиляции легких
Причиной скандального ухода Домогарова из театра стали деньги
Причиной скандального ухода Домогарова из театра стали деньги
В больницу в Коммунарке попал миллиардер
В больницу в Коммунарке попал миллиардер

Топ на сегодня

Комитет Госдумы предложил усилить контроль за правительством при ЧС
Комитет Госдумы предложил усилить контроль за правительством при ЧС
Захарова назвала ситуацию с коронавирусом в Иране искусственной
Захарова назвала ситуацию с коронавирусом в Иране искусственной
Поляки оценили российскую помощь Италии
Поляки оценили российскую помощь Италии
В России разработали прототипы вакцин от коронавируса
В России разработали прототипы вакцин от коронавируса
В Rammstein опровергли сообщения о заражении Линдеманна коронавирусом
В Rammstein опровергли сообщения о заражении Линдеманна коронавирусом

Еще по теме

Пожарный погиб при тушении пожара на заводе «Электроцинк» площадью 1000 кв. метров
Во время тушения самолета в аэропорту Дубая погиб пожарный
Ростов заволокло дымом от горящего камыша
Пожарный, тушивший природные пожары, погиб в Калифорнии