В Ростове погиб пожарный при тушении камыша

Вадим Карасев

Во время тушения на левом берегу Дона в Ростове погиб пожарный. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Напоминаем, сегодня, 28 марта огнеборцы сражались с возгоранием сухостоя. Площадь горения с 700 квадратных метров достигла 25 га, сообщил замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко. Этому способствовал сильный ветер с порывами до 17 м/с. В тушении использовался вертолет и пожарный поезд.

Первоначально поступила информация, что на месте работают 19 человек личного состава и 6 единиц техники. Позже стало известно, что было задействовано более 140 человек и 50 единиц техники.

Обстоятельства гибели пожарного выясняются, сообщает ТАСС.