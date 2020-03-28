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В США зафиксированы отрицательные цены на нефть

В США зафиксированы отрицательные цены на нефть

Спрос на нефть в США достиг дна, - об этом сообщило агентство Bloomberg. Многие производители “черного золота” теперь предлагают плату за разгрузку своих нефтехранилищ. 

Первой компанией, которая предложила отрицательные цены стала Wyoming Asphalt Sour, она поставляет сырье, которое используется для производства битума.
Сложности у этой компании начались еще в середине марта. Тогда они готовы были заплатить 19 центов за баррель, лишь бы разгрузить хранилища. Основная проблема - это удалённость месторождений этой нефти от морских портов, поэтому возникают дополнительные расходы при её транспортировке. Участь отрицательных цен на нефть также ждёт тех производителей, у которых хранилища заполняются очень быстро. 

 Американские экономисты связывают низкий спрос на нефть из-за вспышки коронавируса во всем мире отмечает РИА-Новости.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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