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В США заразились коронавирусом более сотни тысяч человек

В США заразились коронавирусом более сотни тысяч человекФото: Carlos Barria / Reuters

В США заразились коронавирусом более сотни тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте университета Джонса Хопкинса.

Число зараженных в Соединенных Штатах, по данным на 28 марта, 1:27 по московскому времени, составило 101657. Более 1,5 тысячи скончалось, 862 человека излечились. Так, США занимают первое в мире место по числу инфицированных, опережая Италию, Китай и Испанию.

27 марта сообщалось число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что очаг распространения коронавируса в стране — это город Нью-Йорк и близлежащие территории. «Более половины случаев заражения имели место в этом районе. Поэтому мы разворачиваем полевые госпитали», — подчеркнул Пенс. В этот же день на улицах Нью-Йорка появились холодильники для трупов.

По последним данным, в 196 странах мира выявлено более 591,8 тысячи случаев заражения коронавирусом.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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