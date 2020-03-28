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В Сумах ужесточили карантин: что теперь запрещено

В Сумах ужесточили карантин: что теперь запрещено

В Сумах с 28 марта вводится усиленный карантин из-за новых обнаруженных случаев коронавируса. В дополнение к тем мерам, что введены по всей Украине, жителям областного центра запрещено выходить из дома без важной причины, гулять более, чем по двое, курить на улице в общественных местах.

Карантин в Сумах будет напоминать тот, что установлен в ряде европейских стран. Так, собираясь на улицу, необходимо надеть маску, взять удостоверение личности и быть готовым ответить на вопрос о причинах нахождения вне дома. Список уважительных причин включает:


дорогу на работу и с работы;
посещение аптеки, продуктового магазина;
посещение пожилых людей, лиц с инвалидностью;
визит к врачу;
визит в ветклинику;
выгул животных (до 30 минут в день);
ремонт техники;
заказ ритуальных услуг;
админуслуги (регистрация рождения ребенка, регистрация места жительства);
визит в правоохранительные, судебные органы.

На время карантина в городе запрещается гулять группами более двух человек (за исключением сопровождения взрослыми детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью). Запрещено курить, принимать пищу или напитки в местах общего пользования. На улице от жителей города требуется соблюдать двухметровую дистанцию. Такое же расстояние должно быть между людьми в очереди. Во время прогулки с собакой животное должно держаться за два метра от других людей и питомцев.

Наиболее строгие правила введены для несовершеннолетних. Детям до 14 лет вообще запрещено находиться на улице без взрослых. Подросткам от 14 до 18 лет запрещено выходить на улицу без родителей после 20:00.

Напомним, в Сумской области зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусом, но власти опасаются, что зараженных будет больше, поскольку одна из заболевших была очень известной, промышляла как знахарка-биоэнергетик, и точное количество ее контактов все еще выясняется.

С 26 марта было объявлено об ограничении въезда в Сумы, у городской черты появятся контрольно-пропускные пункты.

Фото Я люблю Суми/Facebook

# Украина
По материалам: fakty.ua

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