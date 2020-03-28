В Великобритании продажи бумажных книг выросли на треть

Влада Некрасова

. Объемы продаж бумажных книг (главным образом, классики и больших современных романов) в Великобритании выросли на 35% за неделю, сообщает The Guardian.

Обозреватель издания связывает рост читательского интереса с появлением у людей свободного времени.

Крупную сеть магазинов Waterstones 22 марта решено было закрыть после того как сотрудники начали жаловаться на большой риск заражения коронавирусом, но ее объемы продаж онлайн выросли на прошлой неделе в четыре раза.

Руководство сети сообщило, что наибольшим спросом пользовалась классическая литература, в том числе "Сто лет одиночества" и "Любовь по время холеры" Габриэля Гарсиа Маркеса и "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.