В ВОЗ порекомендовали москвичам не приближаться друг к другу на улице

Лидия Мартынова

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович порекомендовала москвичам не гулять на улице группами и соблюдать дистанцию в два метра друг от друга.

В интервью изданию РИА Новости она заявила, что эпидемия набирает скорость, и остановить её можно лишь соблюдая рекомендации.

«Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги — и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет, — сокрушается представитель ВОЗ.

Вуйнович отметила, что игнорирование простых правил может привести к тому, что скоро будет «огромное число случаев» заражения коронавирусом.

Ранее ИА Newstes сообщало, что за последние сутки в Москве было зафиксировано 114 новых случаев заболевания коронавирусом.