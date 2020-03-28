В Забайкалье намерены открыть участки под вахтовиков для голосования
Сегодня, 13:00 Анастасия Иванова
. Избирательная комиссия Забайкальского края по просьбе предприятий рассматривает возможность открытия временных участков для голосования по поправкам в Конституцию России, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на главу избиркома Светлану Судакову.
Ранее президент России Владимир Путин призвал перенести намеченное ранее на 22 апреля голосование на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса COVID-19.
"Мы откликнулись на просьбу работодателей, которые попросили создать временные участки для голосования рабочих в некоторых районах края. Этот вопрос находится в стадии решения", - сказала Судакова.
По материалам: ria.ru