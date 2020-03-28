В Забайкалье намерены открыть участки под вахтовиков для голосования

Анастасия Иванова

. Избирательная комиссия Забайкальского края по просьбе предприятий рассматривает возможность открытия временных участков для голосования по поправкам в Конституцию России, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на главу избиркома Светлану Судакову.

Ранее президент России Владимир Путин призвал перенести намеченное ранее на 22 апреля голосование на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Мы откликнулись на просьбу работодателей, которые попросили создать временные участки для голосования рабочих в некоторых районах края. Этот вопрос находится в стадии решения", - сказала Судакова.