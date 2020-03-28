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Ванга снова была права: что говорила о коронавирусе прорицательница

Ванга снова была права: что говорила о коронавирусе прорицательница

Знаменитой болгарской ясновидящей уже давно нет в живых, но ее предсказания до сих пор продолжают сбываться и волновать миллионы людей. Еще в 1996 году Ванга предупредила людей о том, что мир ждет новая чума.

Вангелия Гуштерова, широко известная как пророчица Ванга, считается самой сильной провидицей за последние тысячелетия, и почти все из ее предсказаний оказались точными. Она предвидела дату своей смерти, а также увидела масштабную эпидемию, о которой предупредила накануне своей кончины. Имеются задокументированные данные и очевидцы, утверждающие, что Ванга предупреждала не только вспышку страшного вируса, но и назвала примерные сроки, когда найдут лекарство от пандемии.


Ванга сказала «... в год пяти двоек придет жуткая болезнь. Планета получит страшный вирус, который унесет жизнь многих людей. Болезнь охватит весь мир и затронет большое количество людей, но быстро исчезнет». Ясновидящая даже указала примерные сроки, утверждая, что эпидемия начнется в начале ХХI века. Именно в это время, по ее словам, на мир обрушится «новая чума», которая стремительно распространится по всему миру и унесет множество жизней.

И это еще не все! Самое главное — Ванга предсказала, когда найдут лекарство от повального вируса. Знаменитая предсказательница еще в прошлом веке утверждала, что на создание вакцины против неизвестного заболевания уйдет не менее года. И это довольно интересный факт: специалисты ВОЗ подтверждают это, говоря, что для выведения вакцины в массовое производство действительно понадобится примерно 12 месяцев.

Говорила Ванга и о том, что лекарство от пандемии изобретут русские. Что уже подтверждается. Совсем недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил радостную весть: в Государственном научном центре вирусологии созданы первые 6 образцов вакцины от коронавируса. Также было добавлено, что вспышка вируса вызвана разрушением иммунитета у населения, и лечить эту болезнь нужно иммуномодуляторами.

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По материалам: dailyhoro.ru

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