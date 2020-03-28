Великолепная семерка: регбистки, вдохновляющие своим примером

Вадим Карасев

Регби — довольно популярный вид спорта во всем мире, однако его, как и многие другие, тоже принято считать "мужским". Продолжаем доказывать, что такие определения уже давно устарели и в современном мире им места нет. Рассказываем о вдохновляющих регбистках, на чьи инстаграмы стоит подписаться даже тем, кто никогда не был поклонником этого вида спорта.

Регби появилось в 20-е годы XIX века — его основоположником считается англичанин Уильям Уэбб Эллис, который, будучи учеником школы города Рагби, придумал эту игру. Ее суть заключалась в том, чтобы добежать с мячом в руках до ворот противника и забросить его в них. Тогда у регби еще не было правил, и каждый раз команды договаривались о них перед матчем. В 1845 году был опубликован первый свод правил, а в 1871 году появился английский Союз регби. В 1900 году регби включили в олимпийскую программу.

Первый официальный матч по регби среди женщин состоялся в 1917 году (тогда сразились валлийские команды "Кардифф Ледис" и "Ньюпорт Ледис"), а первый международный матч между женскими регбийными национальными сборными, Нидерландов и Франции, — в 1982 году.

Чемпионаты мира по регби среди мужчин стали проводиться с 1987 года (трижды первенство выигрывали сборные Новой Зеландии и ЮАР), а среди женщин — с 1991 года (представительницы Новой Зеландии являются пятикратными чемпионками мира).

Различают несколько видов регби, самые популярные из них — регби-15, регбилиг и регби-7. Главное их отличие заключается в количестве игроков в команде: в первом случае их 15, во втором — 13, в третьем — 7. Между регби-7 и другими разновидностями этого вида спорта есть и другие отличия, такие как длительность матча, метод начисления очков и правила грубой игры. Но цель везде одна — обойти соперника по очкам.Вики Флитвуд, 29 лет, Великобритания

Регби Вики увлеклась в юности — этим видом спорта она занялась в 14 лет, а вдохновил ее на это старший брат. Правда, до этого она успела попробовать себя в беге с препятствиями (ее отец был тренером по легкой атлетике) и занималась семиборьем, но признается, что ее высокий рост (180 сантиметров) совсем не помогал ей в прыжках в высоту, а бег на 800 метров она ненавидела.





В 2014 году в возрасте 24 лет она приняла участие в женском чемпионате мира по регби и стала его чемпионкой, а затем участвовала в мировом первенстве и в 2017 году. На Играх Содружества в 2018 году в Австралии она в составе сборной Англии завоевала бронзовые медали.

Несмотря на спортивную карьеру, Флитвуд смогла получить образование — она окончила Городской университет Лидса и теперь является профессиональным фитнес-тренером и консультантом по питанию.

В ее инстаграме много видеороликов из спортзала, а также советов по тому, как привести себя в форму. Регулярные занятия спортом (не только тренировки с командой, но и упражнения в фитнес-зале) помогают Флитвуд чувствовать себя лучше как физически, так и морально.

Мне нравится тренироваться в тренажерном зале, даже когда я не тренируюсь с командой. Для меня одинаково важно быть в хорошей форме и хорошо себя чувствовать,

— говорит она.

Спортсменка признается, что, несмотря на в целом сбалансированное и правильное питание, тоже иногда "грешит" — обожает шоколад и арахисовую пасту. А одним из ее любимых блюд является суши.





Сердце Вики не свободно — она встречается с тренером по регби Томасом Чапменом.





Шарлотта Кэслик, 25 лет, Австралия

Шарлотта — не только одна из лучших регбисток в мире (она является олимпийской чемпионкой по регби-7 2016 года, а также лучшим игроком по регби среди женщин в Австралии 2016 года), но и активная пользовательница социальных сетей.





За сборную Австралии она дебютировала в 2013 году — тогда ей было 18 лет — и вскоре стала ключевым игроком команды.

Шарлотта окончила Кливлендский технологический университет по специальности "социальная работа". Помимо занятий регби, она любит путешествовать, обожает читать, смотреть сериалы, ходить на пляж и вместе со своим женихом, регбистом Льюисом Холландом (в январе он сделал Кэслик предложение), ездить к его родным за город на ферму его семьи. Животные — это еще одна ее большая страсть.





Шарлотта Кэслик и Льюис Холланд

Ее инстаграм нам нравится за его жизнерадостность, позитив и большое количество тепла и солнца, которые передаются даже через экран.





Джорджия Пейдж, 24 года, Австралия

Эта спортсменка прославилась после того, как сломала нос в игре в США в регби-7 и продолжила играть после полученной травмы. После этого матча ее инстаграм стал очень популярен, и она обзавелась тысячами поклонников по всему миру. Благодаря этому поступку Пейдж стали называть "регбийной богиней войны".





В регби Джорджия пришла после того, как попробовала себя в легкой атлетике, теннисе и баскетболе. Но в возрасте 17 лет, посетив игры, на которых отсматривали талантливых игроков по регби в Сиднее, она встретила своего первого тренера. Она была связана с американской организацией по регби-7 и занималась привлечением девушек в регби. Так, Пейдж стала студенткой Линденвудского университета в Сент-Луисе и переехала в США. Однако там она отучилась всего год, сославшись на то, что не сможет воспользоваться своим дипломом в Австралии, и вернулась на родину.





В Австралии ее стали преследовать травмы, но после продолжительного периода восстановления она все же смогла вернуться на поле.

Сейчас она играет за мельбурнскую команду Rebels. В свободное от игр и тренировок время Джорджия обожает гулять со своей собакой породы австралийская овчарка, снимками с которой очень часто делится в инстаграме.

Кстати, учебу она не забросила — недавно она окончила университет Southern Cross University и получила диплом по специальности "остеопат".





Регби — не единственный спорт, которым увлекается Джорджия: у нее есть белый пояс по джиу-джитсу.





Меган Уильямс, 28 лет, Ирландия

Меган — бывшая регбистка. Карьеру она завершила совсем недавно. Причина более чем уважительная: в июне спортсменка впервые станет матерью.

В регби Меган стала играть еще в детстве — в возрасте пяти лет, пример был у нее перед глазами: регбистами были ее братья и отец.





Уильямс — уроженка Лондона, а в Ирландию она переехала всего шесть лет назад. Она окончила Оуклендский колледж в Великобритании и получила диплом профессионального тренера и диетолога.





Переезд в Ирландию, по ее признанию, кардинально изменил ее жизнь. Сначала ей было довольно сложно отказаться от беззаботного и праздного образа жизни, но затем она научилась ставить перед собой цели.

Мысль стать профессиональной регбисткой была довольно пугающей, но в то же время очень захватывающей. Я никогда по-настоящему не знала, чем хочу заниматься или кем хочу стать, но через несколько лет я стала намного здоровее, сильнее, счастливее, чем когда-либо прежде,

— говорит она.

Меган является создательницей проекта Move Energise Glow Ireland wellness + fitness, который, по ее словам, предоставляет "идеальную платформу для вдохновения и мотивации к активному образу жизни и достижению фитнес-целей". В рамках своего проекта она проводит тренировки для всех желающих, регулярно устраивает различные походы с членами своего клуба, а также организовывает детокс-туры и лекции по здоровому питанию.

Среди других увлечений Меган — кулинария (она обожает печь!), фотография, бокс, пеший туризм и прогулки с собакой Реми.









Анджела Елена, 34 года, Швейцария

Анджела росла настоящей пацанкой — играм в куклы она предпочитала активную деятельность на свежем воздухе: лазать по деревьям ей нравилось гораздо больше, нежели игры в дочки-матери.

Впервые она попробовала сыграть в регби в возрасте девяти лет в местном девчачьем скаутском движении. А профессионально она занялась этим видом спорта в 19 лет.

В юности Анджела часто комплексовала из-за лишнего веса, но именно регби послужило ей стимулом к переменам — как внешним, так и внутренним. Она стала проводить много времени в спортзале и на поле, где усердно тренировалась и самосовершенствовалась. Так, с годами она стала сильнее как физически, так и морально.





От комплексов Анджела, которая является игроком национальной сборной Швейцарии, избавилась окончательно. В своем инстаграме она делится мотивационными фотографиями из спортзала, публикует довольно смелые снимки и говорит, что останавливаться на достигнутом она не собирается. Такие сила воли и желание становиться лучше с каждым днем нам по душе!





Элли Боатман, 22 года, Англия

В мире регби Элли пока не обрела большую популярность (она полупрофессиональная регбистка, выступающая в Высшей лиге женского регби Великобритании), однако тем, кто хочет преобразить свою фигуру, ее блог будет очень полезен. В инстаграме она делится советами по питанию и тренировкам и на своем примере показывает, как изменить форму.





Элли говорит, что раньше она скрывала, что играет в регби. А в юности ей даже пришлось на несколько лет бросить этот спорт, так как в школе ее постоянно дразнили одноклассники.

Мне было стыдно, потому что я часто слышала осуждающие комментарии вроде "девушки не должны играть в регби" или "я бы не позволила своей дочери играть в регби". Я и сейчас их слышу. Но наше общество меняется. И я рада быть частью того поколения, которое способствует развитию и продвижению женского спорта,

— признается она.





Еще она говорит, что нередко встречала стереотип, что регбистки — лесбиянки.

Я всю жизнь была натуралкой, у меня есть парень, и меня привлекают только мужчины. На самом деле мой бойфренд тоже играет в регби, и именно так мы и познакомились, так что есть некоторые парни, которые думают, что девушки в регби — это довольно круто,

— говорит Элли.





А на слова, что регби не вяжется с женственностью, у нее тоже есть ответ.

Лично я могу это совмещать. На поле для регби я могу быть по уши в грязи, а за его пределами меня можно увидеть с макияжем и прической, на которую я потратила час, в туфлях и костюме, и я чувствую себя очень даже женственно,

— заключает она.





Мария Перестяк, 28 лет, Россия

"На десерт" мы оставили российскую спортсменку Марию Перестяк, которая в 2018 году была признана лучшей регбисткой в регби-7 в России.





Спортом Мария, в девичестве Титова, увлеклась в детстве — она занималась кикбоксингом. В нем она добилась немалых успехов, выиграв чемпионаты среди юниоров России и Европы. Но затем она увлеклась регби и уже в 19 лет вошла в состав красноярского регбийного клуба "Енисей-СТМ".

Вскоре на нее обратил внимание главный тренер сборной Павел Барановский и пригласил в состав национальной команды. Сейчас она является четырехкратной чемпионкой Европы, а также его серебряной и бронзовой призеркой.





Она говорит, что стереотипы о регби как не женском виде спорта ее совсем не обижают.

Вот в синхронном плавании сейчас выступают и мужчины, хотя оно всегда считалось женским видом спорта. Но мужчины же не показывают там плавные женственные движения, они остаются мужчинами. Мы не делим регби на мужское и женское — это один вид спорта. Да и вообще любой спорт: бокс, кикбоксинг, карате — неважно! Почему, если ты девушка, ты должна плести макраме и заниматься бальными танцами?!

— считает она.





Благодаря регби она встретила свою вторую половину — ее муж Владислав Перестяк выступает за регбийный клуб "Локомотив". 20 февраля супруги стали родителями — Мария родила сына, которого они с Владиславом назвали Добромиром.





Мария и Владислав Перестяк