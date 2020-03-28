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Виктория Боня об Инстасамке: «Для меня это мусорное мышление»

Виктория Боня об Инстасамке: «Для меня это мусорное мышление»
Инстасамка возмутилась словами экс-участницы «ДОМа-2» о том, что коронавирус может принести пользу планете. Девушка запустила хэштег с оскорбительным высказыванием в адрес Бони. Но та предпочитает не обращать внимания на критику.

40-летняя Виктория Боня вместе с дочерью Анджелиной сейчас в Каннах на самоизоляции. От избытка свободного времени звезда стала размышлять на тему пандемии. «Это на пользу нам всем. Потому что планету просто сожрали, планету загубили. Если честно, для меня страшнее гораздо, что погибнет планета. А то, что человечество вымрет, даже наполовину, для меня это так страшно», — говорила она в беседе с фанатами.

Стоит ли говорить, что высказывание вызвало шквал негативной реакции у общественности. Не осталась в стороне и блогер Инстасамка. Она возмутилась циничностью звезды и призвала поклонников обрушить на нее критику под оскорбительным хэштегом.

Боня попыталась оправдаться, уверяя, что ее фразу просто вырвали из контекста и неверно поняли. При этом она не хочет идти на конфликт с блогером, которую считает недостойной своего внимания. «Для меня это немного мусорное мышление. Я не хочу никого оскорбить или обидеть и сама не обижаюсь на таких девочек, но это не мой уровень», — ответила она в YouTube-шоу «Ходят слухи».


По мнению Виктории, девушка попросту использует скандальную тему ради поддержания популярности. «Я посмотрела на человека, который абсолютно не владеет речью, сыплет матом… Тут же вспомнила себя в атмосфере родного Краснокаменска, когда 25 лет назад такая быдло-молодежь считалась крутой», — вздыхала звезда.

Экс-участница «ДОМа-2» подчеркнула, что никому не желает смерти от коронавируса, но призывает всех задуматься о проблемах экологической среды. «Семь миллионов человек ежегодно умирают от загрязнения планеты. Почему никто об этом не говорит?» — возмущена Боня.

При этом она верит, что бушующая эпидемия не что иное, как очередное испытание, которое человечество должно достойно пройти. «Все, что в жизни происходит, и какой бы опыт ни был, это дано свыше, это дар Божий. Мы должны начать ценить нашу жизнь», — делилась она.

Виктория также добавила, что не держит зла на злопыхателей, потому что старается в любой ситуации поддерживать позитивный настрой. «У меня был период, когда мне негде было жить, нечего есть, и я ночевала в метро. Я никого не винила, не сидела и не злобилась… Если вы сидите дома и хейтите, опускаясь в эту черную вибрацию, не ждите, что в вашей жизни что-то изменится в лучшую сторону», — заявила Боня.

Фото: Legion-Media, 

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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