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Винокур в двух словах описал состояние Лещенко

Винокур в двух словах описал состояние ЛещенкоЛев ЛещенкоФото: агентство «Москва»

Юморист Владимир Винокур рассказал «Интерфаксу», что состояние его друга, народного артиста РСФСР Льва Лещенко, заразившегося коронавирусом, улучшилось.

«Идет на поправку», — описал Винокур самочувствие певца.

По его словам, артист переведен из реанимации в обычную палату. Об этом ранее говорила и супруга Лещенко Ирина, заболевшая вместе с ним.

Лев Лещенко 24 марта был госпитализирован в ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с коронавирусом или с подозрением на заражение. Позднее у певца был подтвержден коронавирус. Артист заболел после того, как вернулся с гастролей в США. По возвращении он также посетил вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, где встретился со многими российскими звездами. По словам телеведущей Ксении Собчак, на этом мероприятии от Лещенко «все позаражались».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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