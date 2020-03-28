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Вирусолог дал прогноз по распространению коронавируса в России

Вирусолог дал прогноз по распространению коронавируса в России
Число завозных случаев коронавируса в России продолжит увеличиваться какое-то время, пока соотечественники будут возвращаться из-за рубежа, но мощной эпидемической волны, вероятно, не будет, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

"Пандемия закончится, когда она закончится в США и Евросоюзе, потому что под них она была "создана". Это будет волевое решение ВОЗ, столь же политически ангажированное, как и решение ее объявить. В России количество завозных случаев будет увеличиваться до некоторого момента, пока наши соотечественники продолжают возвращаться из-за рубежа. Но я надеюсь, что на территории РФ такой эпидемической волны, как в Евросоюзе, не будет", - сказал ученый.

# Россия
По материалам: ria.ru

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