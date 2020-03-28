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Владельцев подпольных казино могут выкинуть с рынка ценных бумаг

Владельцев подпольных казино могут выкинуть с рынка ценных бумаг

Тема: Какие законы вступают в силу


Банк России сможет аннулировать лицензии на ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, если их владельцы занялись незаконным игорным бизнесом. Соответствующий закон вступает в силу 28 марта.

В частности, лицензия будет аннулирована, если участник этого рынка был привлечён к административной ответственности за незаконную организацию азартных игр или нарушения закона о лотереях. Подобные меры применят к инвестиционным советникам: если их уличат в создании подпольных казино, то ЦБ исключит их из соответствующего реестра.

Ранее достаточно часто азартные игры проводились под видом якобы легальный лотерей, а также бинарных опционов, отмечал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев.

Законом также установлено, что отдельные виды азартных игр можно проводить только в казино и залах для игровых автоматов, которые расположены в игорных зонах. Напомним, сегодня в России создано четыре легальные игорные зоны: «Красная поляна» в Краснодарском крае, «Янтарная» в Калининградской области, «Приморье» в Приморском крае и «Сибирская монета» в Алтайском крае. Также проектируется игорная зона в Крыму.

В легальных казино в доступном для посетителей месте должны быть размещены сведения о банковской гарантии и информацию о перечне документов, необходимых для выполнения требований об уплате выигрышей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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