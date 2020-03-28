Власти Москвы рассказали, как накажут пенсионеров за нарушение самоизоляции
Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб.
Как передает РБК, ссылаясь на источник в московском департаменте социальной защиты, именно такое наказание для престарелых нарушителей придумали столичные власти.
Ранее всех жителей Москвы старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.
Выходить на улицу им рекомендовали только в случае крайней необходимости. В качестве поддержки и компенсации дополнительных расходов власти утвердили для них разовую материальную помощь в размере 4 тыс. руб.
Первая часть из этой суммы была начислена авансом, а вторая должна быть начислена по окончании режима при условии его соблюдения. По данным мэрии, в Москве выплаты получили более 1,6 млн человек.
При этом в самом департаменте отметили, что тотального контроля за пенсионерами не будет, однако выявление отдельных нарушителей возможно, в том числе при помощи системы видеонаблюдения. Департамент призвал пожилых горожан соблюдать самоизоляцию для собственной безопасности.
Ранее ИА Newstes сообщало, что в России призвали провести массовую диагностику на коронавирус среди населения для выявления бессимптомных носителей инфекции.