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Власти Москвы рассказали, как накажут пенсионеров за нарушение самоизоляции

Власти Москвы рассказали, как накажут пенсионеров за нарушение самоизоляции

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб.

Как передает РБК, ссылаясь на источник в московском департаменте социальной защиты, именно такое наказание для престарелых нарушителей придумали столичные власти.

Ранее всех жителей Москвы старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.

Выходить на улицу им рекомендовали только в случае крайней необходимости. В качестве поддержки и компенсации дополнительных расходов власти утвердили для них разовую материальную помощь в размере 4 тыс. руб.

Первая часть из этой суммы была начислена авансом, а вторая должна быть начислена по окончании режима при условии его соблюдения. По данным мэрии, в Москве выплаты получили более 1,6 млн человек.

При этом в самом департаменте отметили, что тотального контроля за пенсионерами не будет, однако выявление отдельных нарушителей возможно, в том числе при помощи системы видеонаблюдения. Департамент призвал пожилых горожан соблюдать самоизоляцию для собственной безопасности.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в России призвали провести массовую диагностику на коронавирус среди населения для выявления бессимптомных носителей инфекции.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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