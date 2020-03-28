Власти Подмосковья рассказали о дезинфекции подъездов

Вадим Карасев

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Специалисты ежедневно дезинфицируют более 130 тыс подъездов многоквартирных домов Подмосковья, работы проводятся по поручению губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

По рекомендации Роспотребнадзора объекты обрабатываются специальными средствами, содержащими хлор или спирт, уточняется в сообщении. Управляющие организации ежедневно отчитываются о результатах.

Также в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса проводится комплексная обработка мест общего пользования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти делают все необходимое для борьбы с распространением нового вируса. В регионе с 28 марта временно будут закрыты кафе и рестораны, салоны красоты, учащиеся школ и вузов переведены на дистанционное обучение. Он также призвал жителей воздержаться от походов в гости на шашлыки в нерабочую неделю, которая продлится с 30 марта по 5 апреля.