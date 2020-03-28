ВОЗ заявила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов

Вадим Карасев

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Коронавирус одинаково опасен для людей всех возрастов, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Ее цитирует газета «Известия» в субботу, 28 марта.

«Коронавирусная инфекция вне возраста, смертность и заражения, к сожалению, есть у молодых людей», — сказала она.

По ее словам, молодые люди действительно болеют реже, однако это не означает наличие у них иммунитета. Вуйнович привела в пример статистику Франции, где в реанимации из-за нового вируса находятся 12 человек младше 20 лет.

4 марта китайские ученые сообщили, что на несовершеннолетних приходится лишь два процента случаев инфицирования. Исследователи проанализировали более 70 тысяч случаев COVID-19, которые были выявлены в период до 11 февраля.

28 января Минздрав России сообщил, что наибольшую опасность данный штамм вируса представляет для мужчин в возрасте от 35 до 50 лет. Позже к выводу о повышенной уязвимости мужчин пришли в университетской клинике Hi-Clinic РУДН. Это связали с их социальной активностью.