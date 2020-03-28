Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ВОЗ заявила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов

ВОЗ заявила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов

ВОЗ заявила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастовФото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Коронавирус одинаково опасен для людей всех возрастов, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Ее цитирует газета «Известия» в субботу, 28 марта.

«Коронавирусная инфекция вне возраста, смертность и заражения, к сожалению, есть у молодых людей», — сказала она.

По ее словам, молодые люди действительно болеют реже, однако это не означает наличие у них иммунитета. Вуйнович привела в пример статистику Франции, где в реанимации из-за нового вируса находятся 12 человек младше 20 лет.

4 марта китайские ученые сообщили, что на несовершеннолетних приходится лишь два процента случаев инфицирования. Исследователи проанализировали более 70 тысяч случаев COVID-19, которые были выявлены в период до 11 февраля.

28 января Минздрав России сообщил, что наибольшую опасность данный штамм вируса представляет для мужчин в возрасте от 35 до 50 лет. Позже к выводу о повышенной уязвимости мужчин пришли в университетской клинике Hi-Clinic РУДН. Это связали с их социальной активностью.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Врачи усомнились в новом аппарате для искусственной вентиляции легких
Врачи усомнились в новом аппарате для искусственной вентиляции легких
Причиной скандального ухода Домогарова из театра стали деньги
Причиной скандального ухода Домогарова из театра стали деньги
В больницу в Коммунарке попал миллиардер
В больницу в Коммунарке попал миллиардер
Памфилова призвала россиян остаться дома
Памфилова призвала россиян остаться дома
Галкин высмеял английский Ивлеевой
Галкин высмеял английский Ивлеевой
Рианна представила новую песню впервые за четыре года
Рианна представила новую песню впервые за четыре года
ВОЗ заявила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов
ВОЗ заявила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов
Одна дома: классные секс-игрушки, чтобы развлечь себя в самоизоляции
Одна дома: классные секс-игрушки, чтобы развлечь себя в самоизоляции
Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом
Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом
Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости из-за коронавируса
Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости из-за
В Сербии число жертв коронавируса возросло до десяти человек
В Сербии число жертв коронавируса возросло до десяти человек
Россиянам во время пандемии коронавируса полюбились звуки банкомата
Россиянам во время пандемии коронавируса полюбились звуки банкомата

Топ на сегодня

Комитет Госдумы предложил усилить контроль за правительством при ЧС
Комитет Госдумы предложил усилить контроль за правительством при ЧС
Захарова назвала ситуацию с коронавирусом в Иране искусственной
Захарова назвала ситуацию с коронавирусом в Иране искусственной
Поляки оценили российскую помощь Италии
Поляки оценили российскую помощь Италии
В России разработали прототипы вакцин от коронавируса
В России разработали прототипы вакцин от коронавируса
В Rammstein опровергли сообщения о заражении Линдеманна коронавирусом
В Rammstein опровергли сообщения о заражении Линдеманна коронавирусом

Еще по теме

Сложно выявить. В ВОЗ уточнили, почему в Италии много жертв COVID-19
В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом
В США от коронавируса впервые умер ребенок
В ВОЗ назвали два главных симптома коронавирусной инфекции